В России подали в суд на крупный американский банк

Россельхозбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к JPMorgan Chase Bank

Россельхозбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к американскому JPMorgan Chase Bank. Третьим лицом по делу названа российская дочерняя компания JPMorgan — «Дж.П. Морган банк интернешнл», следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано 20 ноября и пока не принято к производству. Причины подачи также не раскрываются.

В июне 2022 года Россельхозбанк попал под санкции Евросоюза (ЕС) и был отключен от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Кроме того, российская финансовая организация попала под санкции Великобритании, Японии, Австралии и Канады и до сих пор находится под секторальными санкциями США.

С апреля по август 2023 года JPMorgan обрабатывал платежи для Россельхозбанка в рамках «зерновой» сделки. Транзакции проходили с соглашения американского Министерства финансов. Однако после прекращения сделки 18 июля — со 2 августа — корреспондентский канал связи между двумя финансовыми организациями также перестал действовать. В Управлении по координации санкций Госдепартамента США назвали решение JPMorgan «полностью коммерческим, основанным на деловых и репутационных факторах».

В начале сентября агентство ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН сообщило, что Россельхозбанк не планируют подключать к SWIFT ради возрождения «зерновой сделки». В качестве одного из альтернативных вариантов сохранения каналов связи рассматривается осуществление расчетов с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Однако для реализации такого сценария потребуется получить разрешение от властей США и ЕС.