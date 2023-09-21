В США объяснили закрытие канала расчета с Россией за зерно

Госдеп США: банк JPMorgan закрыл канал расчета с РФ вопреки просьбам властей

Американский банк JPMorgan, обрабатывавший часть платежей за экспорт российской агропродукции, закрыл канал расчета с Россельхозбанком по собственной инициативе, заявил глава Бюро по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О’Брайен. Его слова приводит Reuters.

О’Брайен назвал решение JPMorgan «коммерческим» и связал его с «деловыми и репутационными рисками» финансовой организации. При этом добиться сохранения платежной системы было бы гораздо проще, если бы российская сторона «смогла продемонстрировать признаки того, что она возвращается к (зерновой — прим. «Ленты.ру») сделке». В то же время в Администрации президента США Джо Байдена не поощряли желание банка разорвать корреспондентские отношения, заключил он.

В конце апреля американский Минфин дал банку JPMorgan Chase&Co разрешение на обработку платежей для Россельхозбанка (РСХБ) в рамках развития переговоров об условиях продления зерновой сделки. Система расчетов должна была стать рабочей альтернативой Международной межбанковской системе совершения платежей (SWIFT).

Однако позже в российском МИД сообщили о разрыве корреспондентских отношений JPMorgan и РСХБ со 2 августа. В России рассматривали возобновление прямого канала осуществления платежей как одно из ключевых условий для возобновления зерновой сделки, из которой страна вышла 17 июля.