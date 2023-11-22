«Долго их выкуривали» Раненый российский офицер подбил танк из гранатомета в бою с «Азовом»

РИА Новости: офицер ВС РФ подбил танк в бою с «Азовом», несмотря на ранение

Офицер группировки «Отважные» подбил украинский танк из гранатомета во время боя с бригадой «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил разведчик Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Фокс.

«Азов» хотел прорваться к оборонительной линии ВС России

По его словам, этот танк националисты использовали как укрытие для снайпера и пулеметчика.

«Информация была, что какое-то спецподразделение "Азова" было. Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк) из гранатомета, будучи раненым», — рассказал разведчик.

Под этим танком у противника была организована точка — снайпер и пулеметчик. Долго их «выкуривали», но, по-моему, вчера их «выкурили» Фокс разведчик ЦВО

Полк «Азов» 15 ноября собирался прорваться к оборонительной линии ВС России в лесах у города Кременная. До этого там активно действовали несколько украинских диверсионно-разведывательных групп. Некоторые из них оказались в окружении «Отважных» и отступили с потерями, рассказали военные из группировки ЦВО.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Только на этом участке Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились двух танков, одного бронетранспортера и еще одной неопознанной единицы техники — вероятно, БМП или танка. Также азовцы потеряли больше 60 бойцов.

Российские войска нанесли поражение «Азову» на краснолиманском направлении

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил о поражении 12-й бригады спецназначения «Азов». Российские подразделения при поддержке артиллерии и армейской авиации наносили удары по противнику в районе Торского и Серебрянского лесничеств.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Их целью, помимо «Азова», стали штурмовые группы 47-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины. Всего было вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Также ВСУ лишились около 100 военнослужащих.

Российские бойцы ранее подбивали британские танки

ВСУ в сентябре задействовали в боях два британских танка Challenger 2, и российские бойцы нанесли по ним удар с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет». «Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали», — рассказывал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Он также сообщил, что всего на вооружении у ВСУ есть около семи танков Challenger 2, часть из них стоит под Степногорском, вторая часть — в Орехове. «Наши "птички" видят их», — отмечал врио главы региона.