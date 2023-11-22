Постпред Небензя: РФ проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря

Россия проведет в пятницу, 8 декабря, неформальное заседание Совбеза ООН, где очевидцы расскажут о событиях десятилетней давности на Украине. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по "формуле Аррии", которую мы проведем 8 декабря», — уточнил Небензя.

Он также подчеркнул, что так называемый «Евромайдан», который начался в Киеве десять лет назад, является «первородным грехом, из-за которого Украина медленно, но верно покатилась в пропасть».

Нынешнее заседание СБ ООН созвали Соединенные Штаты и Албания для обсуждения «гуманитарной ситуации на Украине».

Ранее Василий Небензя сравнил Владимира Зеленского с римскими императорами, известными гонениями на христиан. Дипломат напомнил, что в ходе предвыборной программы политик обещал принести мир в Донбасс, однако допустил новый этап эскалации, который вылился в текущий конфликт.

Кроме того, постпред указал на нежелание западных государств в течение восьми лет замечать агрессию киевских властей в отношении мирного населения и назвал это «куриной слепотой».