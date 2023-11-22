Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 22 ноября 2023Мир

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря

Постпред Небензя: РФ проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Россия проведет в пятницу, 8 декабря, неформальное заседание Совбеза ООН, где очевидцы расскажут о событиях десятилетней давности на Украине. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по "формуле Аррии", которую мы проведем 8 декабря», — уточнил Небензя.

Он также подчеркнул, что так называемый «Евромайдан», который начался в Киеве десять лет назад, является «первородным грехом, из-за которого Украина медленно, но верно покатилась в пропасть».

Нынешнее заседание СБ ООН созвали Соединенные Штаты и Албания для обсуждения «гуманитарной ситуации на Украине».

Ранее Василий Небензя сравнил Владимира Зеленского с римскими императорами, известными гонениями на христиан. Дипломат напомнил, что в ходе предвыборной программы политик обещал принести мир в Донбасс, однако допустил новый этап эскалации, который вылился в текущий конфликт.

Кроме того, постпред указал на нежелание западных государств в течение восьми лет замечать агрессию киевских властей в отношении мирного населения и назвал это «куриной слепотой».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин примет участие в виртуальном саммите G20. Это его первая за долгое время встреча с западными лидерами

      Зеленскому предрекли исключение из переговоров по конфликту на Украине

      Шахтерка стала порномоделью и бросила бойфренда за отказ сниматься с ней

      Военкор предрек новую «Азовсталь» для Украины

      Командир отделения ВСУ рассказал об успешном наступлении российских войск

      Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря

      Премьер Израиля сообщил о «тяжелом, но верном» решении по заложникам

      Бритни Спирс показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте

      В КНДР заявили о планах запустить еще нескольких разведывательных спутников

      План ЕС о помощи Украине на 20 миллиардов евро оказался на грани срыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости