Российская актриса Полина Меньших погибла в ДНР при обстреле ВСУ. Что известно об обстоятельствах ее смерти?

Российская актриса Полина Меньших погибла в ДНР при обстреле ВСУ села Кумачово

Российская актриса Полина Меньших погибла в Донецкой народной республике (ДНР) во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе. Информацию о гибели артистки подтвердил санкт-петербургский театр-студия «Портал», в котором артистка поставила мюзикл «Последнее испытание».

«Концерт "Последнего Испытания", который состоится 9 декабря будет посвящен ее памяти», — говорится в сообщении.

Меньших приехала в ДНР с концертом

Обстрел ВСУ произошел во время выступления Меньших перед военнослужащими 19 ноября, когда в России отмечался День ракетных войск и артиллерии. По данным СМИ, актриса приехала туда с концертом, приуроченном к этой дате.

По словам очевидцев, в ходе обстрела одной ракетой «разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену», передает «Российская газета». 21 ноября в Telegram-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент обстрела.

Полина Меньших — хореограф с 29-летним стажем. Она также была руководителем театров «Леге артис» и «Нежень».

Обстрел Кумачово заинтересовал Следственный комитет

20 ноября в Следственном комитете РФ сообщили, что будут расследовать обстрел Кумачово украинскими военными, в результате которого погибла мирная жительница. «Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 19 ноября в 14:30 по московскому времени по Кумачево ВСУ выпустили пять ракет из установки HIMARS. В результате обстрела зафиксированы повреждения двух многоквартирных жилых домов по улице Ленина и четырех объектов гражданской инфраструктуры по улице Ленина и улице Чапаева. Издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного с позывным Мадьяр утверждает, что в результате атаки погибли около 25 человек, еще 100 человек ранены. Официального подтверждения этой информации от российской стороны на данный момент нет.

Российские знаменитости посещают Донбасс

Несмотря на потенциальную опасность, на культурных мероприятиях в Донбассе уже побывали многие знаменитости, в том числе певица Юлия Чичерина, исполнительница Юта и многие другие. В октябре прошлого года телеведущая и певица Ольга Бузова вместе с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) доставила в Амвросиевку партию гуманитарной помощи.

В 2022 году в День России российские знаменитости устроили праздник для жителей ДНР и Луганской народной республики (ЛНР). В регионы приезжали Григорий Лепс, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал, Денис Майданов и другие.