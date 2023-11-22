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02:18, 22 ноября 2023Бывший СССР

Российская актриса Полина Меньших погибла в ДНР при обстреле ВСУ. Что известно об обстоятельствах ее смерти?

Российская актриса Полина Меньших погибла в ДНР при обстреле ВСУ села Кумачово

Фото: Stringer / Reuters

Российская актриса Полина Меньших погибла в Донецкой народной республике (ДНР) во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе. Информацию о гибели артистки подтвердил санкт-петербургский театр-студия «Портал», в котором артистка поставила мюзикл «Последнее испытание».

«Концерт "Последнего Испытания", который состоится 9 декабря будет посвящен ее памяти», — говорится в сообщении.

Меньших приехала в ДНР с концертом

Обстрел ВСУ произошел во время выступления Меньших перед военнослужащими 19 ноября, когда в России отмечался День ракетных войск и артиллерии. По данным СМИ, актриса приехала туда с концертом, приуроченном к этой дате.

По словам очевидцев, в ходе обстрела одной ракетой «разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену», передает «Российская газета». 21 ноября в Telegram-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент обстрела.

Полина Меньших — хореограф с 29-летним стажем. Она также была руководителем театров «Леге артис» и «Нежень».

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Обстрел Кумачово заинтересовал Следственный комитет

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Как уточнили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 19 ноября в 14:30 по московскому времени по Кумачево ВСУ выпустили пять ракет из установки HIMARS. В результате обстрела зафиксированы повреждения двух многоквартирных жилых домов по улице Ленина и четырех объектов гражданской инфраструктуры по улице Ленина и улице Чапаева. Издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного с позывным Мадьяр утверждает, что в результате атаки погибли около 25 человек, еще 100 человек ранены. Официального подтверждения этой информации от российской стороны на данный момент нет.

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В 2022 году в День России российские знаменитости устроили праздник для жителей ДНР и Луганской народной республики (ЛНР). В регионы приезжали Григорий Лепс, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал, Денис Майданов и другие.

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      Марина Совина
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