Ведущий Иван Ургант предупредил о фейковом Telegram-канале «Вечернего Урганта»

Известный российский телеведущий Иван Ургант предупредил о фейковом Telegram-канале шоу «Вечерний Ургант». В посте, опубликованном в Telegram, он заявил, что никак не причастен к публикациям в нем.

«В марте 2022 года в Telegram-канале под названием "Вечерний Ургант" был опубликован пост с горящим российским БТР. С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу "Вечерний Ургант" никогда не было Telegram-канала. Это — канал-фейк», — написал телеведущий.

По словам Урганта, после того, как фейковый ресурс разместил пост с горящим БТР, он попросил службу поддержки мессенджера закрыть канал за распространение ложной информации от имени программы. Администрация Telegram удалила пост, однако сам канал остался.

«Кем и зачем он (Telegram-канал — прим. «Ленты.ру») создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», — добавил он.

«Вечерний Ургант», а также несколько других развлекательных передач перестали выходить на Первом канале с конца февраля. Вместо них стали показывать программы общественно-политической направленности. В СМИ неоднократно появлялись слухи о закрытии передачи, однако Первый канал их опровергал.