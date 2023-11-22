Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:34, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Ургант предупредил о фейковом Telegram-канале «Вечернего Урганта»

Ведущий Иван Ургант предупредил о фейковом Telegram-канале «Вечернего Урганта»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известный российский телеведущий Иван Ургант предупредил о фейковом Telegram-канале шоу «Вечерний Ургант». В посте, опубликованном в Telegram, он заявил, что никак не причастен к публикациям в нем.

«В марте 2022 года в Telegram-канале под названием "Вечерний Ургант" был опубликован пост с горящим российским БТР. С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу "Вечерний Ургант" никогда не было Telegram-канала. Это — канал-фейк», — написал телеведущий.

По словам Урганта, после того, как фейковый ресурс разместил пост с горящим БТР, он попросил службу поддержки мессенджера закрыть канал за распространение ложной информации от имени программы. Администрация Telegram удалила пост, однако сам канал остался.

«Кем и зачем он (Telegram-канал — прим. «Ленты.ру») создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», — добавил он.

«Вечерний Ургант», а также несколько других развлекательных передач перестали выходить на Первом канале с конца февраля. Вместо них стали показывать программы общественно-политической направленности. В СМИ неоднократно появлялись слухи о закрытии передачи, однако Первый канал их опровергал.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Самый страшный маньяк в истории России получил четвертый срок. Что известно о новых преступлениях Михаила Попкова?

      Бастрыкину процитировали Конституцию после предложения ее переписать

      В ООН оценили стоимость восстановления Украины

      Сделку по продаже Forbes отменили из-за зятя бывшего главы Дагестана

      Второго по величине застройщика Китая захотели спасать за счет государства

      Егор Крид назвал причины нежелания ходить на свидания

      Лана Дель Рей снялась в нижнем белье для обложки журнала

      В Кремле ответили на вопрос о военном сотрудничестве с Ираном

      Силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в российском регионе

      Минобороны показало загрузку баллистической ракеты в пусковую шахту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости