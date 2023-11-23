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13:34, 23 ноября 2023Силовые структуры

Из греческой тюрьмы освободился вор в законе Лаша Руставский

Грузинский вор в законе Лаша Руставский вышел на волю из тюрьмы в Греции
СюжетВоры в законе:

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Грузинский вор в законе 62-летний Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) освободился из греческой тюрьмы. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, в 2020 году он был приговорен в Греции к десяти годам. Его обвиняли несколько стран, в том числе Грузия, в руководстве преступным сообществом. Из Тбилиси, Парижа и Мадрида, полиция которого считает грузина главарем мафии, в Афины поступали запросы о его выдаче, однако все они были отклонены.

Лаша Руставский отбывал срок в VIP-камере тюрьмы греческого города Нигрита вместе с другими грузинскими ворами в законе. Служба внутренних расследований греческой полиции во время рейда обнаружила, что их камеры оснащены телевизорами, холодильниками с морозильной камерой, кондиционерами, наборами для барбекю, микроволновками и спортивными тренажерами. Также у заключенных нашли самодельный самогонный аппарат и бутылки с алкоголем. В некоторых туалетах этого тюремного блока стены были выложены не стандартной плиткой, а дорогой мозаикой.

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      Любовь Ширижик
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