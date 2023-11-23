На Украине объяснили отсутствие у страны членства в НАТО

Стефанишина: решение о членстве Украины в НАТО будет принято за ночь

Вступление Украины в Евросоюз уже стало реальностью, в то время как членство в НАТО пока отсутствует. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики Ольга Стефанишина для издания «Украинская правда» на YouTube-канале.

«Вступление Украины в Европейский союз — это уже принятое решение. Тут можно поставить галочку. В части НАТО это еще не реальность», — сказала Стефанишина. Она объяснила, что все 30 стран — членов Североатлантического альянса уже приняли осознанное стратегическое решение о вступлении Украины, однако она не может сказать, когда конкретно это произойдет.

При этом Стефанишина заявила, что члены альянса уже размышляют на тему того, какой вклад Украина сможет внести в «коллективную безопасность» НАТО. Кроме того, ссылаясь на заявления американских коллег, она подчеркнула, что решение о принятии республики в альянс «будет принято за ночь» и к тому времени Киев будет готов.

Вице-премьер отметила, что для подготовки к вступлению в Европейский союз республике хватит двух лет.

Ранее в Европе указали на нового «союзника Путина» в НАТО: его рассмотрели в кандидате на пост главы правительства Нидерландов Герте Вилдерсе. «Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — заявил немецкий журналист Юлиан Репке.