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20:12, 23 ноября 2023Путешествия

Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в аэропорту

Самолет American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту Иллинойса

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Самолет американской авиакомпании American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту в США. Об этом пишет портал Aviation Safety.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 20 ноября. Отмечается, что пассажирский лайнер собирался выполнить рейс из Чикаго (Иллинойс) в Омаху (Небраска).

По данным источника, во время отбуксировки воздушного судна в него врезался грузовик. Потерпевший аварию самолет возобновил полеты только через 23 часа после происшествия.

Ранее в ноябре два частных самолета SIAI-Marchetti S.211 с пассажирами на борту столкнулись в небе над Австралией. Авария произошла 19 ноября над водами залива Порт-Филипп, в 12 километрах от острова Морнингтон.

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      Фариза Бацазова
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