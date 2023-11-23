Песков раскрыл отношение ОДКБ к участию в ней Армении

Песков: ОДКБ заинтересована, чтобы Армения продолжала участие в организации

Государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заинтересованы, чтобы Армения продолжала участие в работе объединения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое участие», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

23 ноября заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что республика не планирует покидать ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Ереван в попытке скрыть истинные намерения кардинально изменить внешнюю политику.