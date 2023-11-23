Признавшуюся в ненависти к Польше гимнастку наказали на Украине

Заявившая о ненависти к Польше украинская гимнастка Никольченко покинула сборную

Украинскую гимнастку Владу Никольченко, признавшуюся в ненависти к Польше и полякам, исключили из сборной страны. О наказании стало известно ТАСС со ссылкой на Tribuna.com.

О решении объявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Ранее федерация гимнастики Украины возбудила дисциплинарное производство по заявлениям 20-летней спортсменки.

21 ноября Никольченко рассказала о ненависти к Польше и полякам. Она заявила, что жители страны испортили ей настроение с утра. Она проводила мастер-класс в Варшаве.

Позднее спортсменка извинилась за свои слова. Она назвала произошедшее психологическим срывом и призналась, что жалеет о сказанном.