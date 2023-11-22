Украинскую гимнастку проверят после заявления о ненависти к Польше

Федерация гимнастики Украины проверит заявившую о ненависти к Польше Никольченко

Федерация гимнастики Украины проведет проверку в отношении гимнастки Влады Никольченко после критических высказываний о Польше. Об этом сообщается на странице организации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Федерация гимнастики Украины сообщает, что возбуждено дисциплинарное производство по заявлениям гимнастки Влады Никольченко», — отметили в организации. При этом других подробностей не приводится.

21 ноября Никольченко рассказала о ненависти к Польше и полякам. «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего — живущих тут людей», — заявила 20-летняя спортсменка, проводившая мастер-класс в Варшаве.

Позднее спортсменка извинилась за свои слова. Она назвала произошедшее психологическим срывом и призналась, что жалеет о сказанном.