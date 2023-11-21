Украинская гимнастка Влада Никольченко призналась в ненависти к Польше и полякам

Украинская гимнастка Влада Никольченко призналась в ненависти к Польше и полякам. Скриншот ее поста опубликовал бывший генсек Польской ассоциации гимнастики Петр Дек в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего — живущих тут людей», — заявила 20-летняя спортсменка. Она подчеркнула, что оказалась в Польше только из-за того, что на Украине закрыли аэропорт.

Дек выразил надежду на то, что украинка больше никогда не посетит страну. Отмечается, что вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Блохина извинилась за высказывание спортсменки. «Мы шокированы и потеряли дар речи в связи с этой ситуацией», — заявила она.

Никольченко провела в Варшаве мастер-класс и приняла участие в турнире по художественной гимнастике «Варшавская осень». Она является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.