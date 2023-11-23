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13:07, 23 ноября 2023Спорт

Работавший с Медведевой и Загитовой хореограф высказался об уходе от Тутберидзе

Хореограф Железняков заявил, что ушел из группы тренера Тутберидзе не в никуда

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Хореограф Алексей Железняков, работавший в том числе с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, прокомментировал уход из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Подробности решения он привел в своем Telegram-канале.

Железняков отметил, что ушел не в никуда. Также он признал, что из-за занятости периодически пропускал тренировки Тутберидзе, но делал это с ее разрешения. «Конечно, стало обидно, что на твое место берут другого специалиста, но все к этому шло и вот пришло», — высказался Железняков.

Хореограф поблагодарил Тутберидзе и ее команду за сотрудничество. «Я вырос в этой школе, состоялся и многому научился, кто знает, может, я и не состоялся бы, если судьба не свела бы меня с этой, по сути, уникальной командой. Там все и все для меня родное и родные», — подытожил он.

Об уходе Железнякова из группы Тутберидзе стало известно 19 ноября. Сообщалось, что сотрудничество было прекращено по инициативе тренера.

Железняков сотрудничал с Тутберидзе на протяжении всей карьеры в России. Помимо Медведевой и Загитовой, он работал с другими титулованными ученицами тренера: Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Камилой Валиевой.

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      Андрей Стрельцов
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