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16:56, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Певец Шарлот в беседе с пранкерами согласился переехать на Украину в чемодане

Певец Шарлот сказал Вовану и Лексусу, что готов переехать на Украину в чемодане

Кадр: видео Telegram-канал «Вован и Лексус»

Певец Эдуард Шарлот, задержанный 22 ноября в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) согласился переехать на Украину в чемодане. Запись пранка они опубликовали в Telegram-канале.

В начале беседы пранкеры представились Глебом Шендерманом и заявили, что представляют культурную сферу Украины. В беседе с ними артист выразил желание «влиться в украинскую культуру», однако сказал, что «не читал украинскую поэзию» и даже «русскую не особо читал».

Затем беседа с Шарлотом велась актером, который притворился Владимиром Зеленским. Он предложил Шарлоту перебраться на Украину в «чемодане посла». «Это большой такой кейс, это большой дипломат. Имеется в виду его багаж, какой его сопровождает по дипломатическим делам. Он не досматривается, поэтому это будет наилучший способ вас вывезти», — сказал актер в разговоре с Шарлотом. «Я готов на это», — ответил певец.

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22 ноября стало известно, что Шарлота задержали в аэропорту Пулково. Позднее сообщалось, что певцу грозит арест на 15 суток. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В июне Шарлот выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России, и решил уехать в Киев.

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      Олег Давыдов
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