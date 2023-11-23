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16:31, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Шойгу прокомментировал гибель корреспондента «России 24»

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста «России 24» Максудова

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «России 24» Бориса Максудова. Его послание опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в Telegram.

«Я [выражаю] наши соболезнования всему журналистскому корпусу», — прокомментировал гибель корреспондента Шойгу, назвав произошедшее трагедией. Он подчеркнул, что следил за ситуацией с ранением журналиста. По словам Шойгу, Максудов был в самых горячих местах и сопровождал российских военных.

Ранее свои соболезнования коллегам Максудова и его близким выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также предположил, что западные политики не отреагируют на гибель российского корреспондента.

О том, что Максудов умер после ранения, стало известно 23 ноября. Сообщалось, что корреспондент погиб по дороге в Джанкой.

22 ноября Минобороны сообщило, что в Запорожской области украинской армией была обстреляна группа российских журналистов, среди которых был Максудов. Он получил ранения осколочным снарядом.

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      Мария Большакова
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