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11:50, 23 ноября 2023Спорт

В Аргентине заявили о запятнавших футбол бразильцах

Защитник сборной Аргентины Ромеро заявил, что бразильцы запятнали футбол

Фото: Roberto Tuero / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался в соцсети X о матче против Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

Ромеро заявил, что сборная Аргентины продолжает писать историю. «К сожалению, бразильцы в очередной раз запятнали футбол. Здесь всегда происходит одно и то же», — добавил он.

Матч сборных Аргентины и Бразилии, который прошел в Рио-де-Жанейро 22 ноября, начался с получасовой задержкой из-за массовой драки на трибунах. Разнимая ее, полиция применяла дубинки и задерживала болельщиков. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси уводил команду с поля на время потасовки.

Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 1:0. Сборная Аргентины с 15 очками сохраняет первое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной зоны. Бразилия имеет в активе семь очков и располагается на шестой строке.

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      Дарья Коршунова
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