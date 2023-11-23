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14:23, 23 ноября 2023Среда обитания

Владевшая самолетом Пригожина компания переехала в подвал

Владевшая разбившимся самолетом Пригожина компания съехала из дорогого офиса

Фото: Виталий Шустров / РИА Новости

Компания, владевшая самолетом, в котором при крушении находился Евгений Пригожин, переехала из престижного офиса в столичном Центре международной торговли в подвал московского БЦ «Премьер-плаза», пишет Mash.

Журналисты связали смену локации «МНТ-Аэро» с возникшими у организации финансовыми трудностями. Соседи по офису, узнал Telegram-канал, по новому адресу сотрудников компании не встречали и ничего о них не знают. Из этого авторы материалы сделали вывод о том, что как минимум в ближайшее время работать организация не будет.

О том, что самолет Embraer, разбившийся в Тверской области, принадлежал компании «МНТ-Аэро», стало известно в день катастрофы, 23 августа. По данным Росавиации, она специализируется на бизнес-перевозках. Управляющих «МНТ-Аэро» допросили.

Ранее стало известно, что перед крушением борт резко потерял высоту — за 30 секунд воздушное судно снизилось сразу на 2,4 километра. В начале октября о расследовании падения самолета Пригожина рассказал президент России Владимир Путин.

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      Дмитрий Воронин
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