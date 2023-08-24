Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 24 августа 2023Россия

Опубликована карта места падения самолета Пригожина

Опубликована карта места падения самолета Пригожина в Тверской области

Фото: РИА Новости

Появились карты места падения самолета Embraer в Тверской области, принадлежавшего бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Как следовало из данных сервиса Flightradar24, в районе деревни Кривцово самолет перестал посылать сигнал о своем местонахождении. Расстояние от Кривцово до Куженкино, где борт потерпел крушение, составляет около 150 километров.

Из отчета Flightradar24 следует, что после пролета Кривцово борт передавал данные только о скорости о высоте полета. Известно, что перед крушением борт резко потерял высоту — за 30 секунд воздушное судно снизилось сразу на 2,4 километра. На момент написания заметки данные о самолете Пригожина на сайте Flightradar24 удалены.

Фото: Flightradar24

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, самолет упал в поле и не повредил жилые дома. Согласно данным о загруженности дорог Куженкино в сервисе «Яндекс.Карты», на одном отрезке, проходящем вдоль поля в этом районе, движение затруднено.

Обломки упавшего самолета разбросало в нескольких километрах от падения основной его части. На следующее утро после автокатастрофы специалисты обнаружили два обломка — один из них оказался элементом хвостового оперения самолета, его нашли в 3,5 километра от места крушения возле частного жилого дома.

Материалы по теме:
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник.Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Сегодня
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета. Что известно о катастрофе?
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета.Что известно о катастрофе?
23 августа 2023

Самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились десять человек, спасти никого не удалось. Пассажиром лайнера также числился ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. В списке Росавиации также сообщается о трех членах экипажа — командире, втором пилоте и бортпроводнике.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась версия о бомбе в отсеке шасси самолета Пригожина

    Москвичам раскроют секрет семейных отношений

    Во «ВКонтакте» запустили уникальную функцию

    Назван состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

    Работу российского лагеря после массового отравления детей приостановили

    Назван срок запуска движения по скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

    Правительство Норвегии пообещало передать Украине истребители F-16

    Анна Седокова показала фигуру в бикини после похудения

    Предсказано существование летящих с одной десятой скорости света черных дыр

    Украинскую актрису объявили в розыск за призывы к насилию над офицерами России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости