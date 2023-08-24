Опубликована карта места падения самолета Пригожина в Тверской области

Появились карты места падения самолета Embraer в Тверской области, принадлежавшего бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Как следовало из данных сервиса Flightradar24, в районе деревни Кривцово самолет перестал посылать сигнал о своем местонахождении. Расстояние от Кривцово до Куженкино, где борт потерпел крушение, составляет около 150 километров.

Из отчета Flightradar24 следует, что после пролета Кривцово борт передавал данные только о скорости о высоте полета. Известно, что перед крушением борт резко потерял высоту — за 30 секунд воздушное судно снизилось сразу на 2,4 километра. На момент написания заметки данные о самолете Пригожина на сайте Flightradar24 удалены.

Фото: Flightradar24

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, самолет упал в поле и не повредил жилые дома. Согласно данным о загруженности дорог Куженкино в сервисе «Яндекс.Карты», на одном отрезке, проходящем вдоль поля в этом районе, движение затруднено.

Обломки упавшего самолета разбросало в нескольких километрах от падения основной его части. На следующее утро после автокатастрофы специалисты обнаружили два обломка — один из них оказался элементом хвостового оперения самолета, его нашли в 3,5 километра от места крушения возле частного жилого дома.

Самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились десять человек, спасти никого не удалось. Пассажиром лайнера также числился ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. В списке Росавиации также сообщается о трех членах экипажа — командире, втором пилоте и бортпроводнике.