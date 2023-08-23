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20:24, 23 августа 2023Россия

Появилось видео с места падения самолета в Тверской области

Mash опубликовал видео с места падения бизнес-джета в Тверской области

В сети появилось видео с места падения бизнес-джета в Тверской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны несколько пожарных автомобилей. Спасатели занимаются тушением места возгорания. Помимо того, очевидцы опубликовали кадры с горящими обломками самолета.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области 23 августа сообщило издание Baza. По данным авторов поста, на борту находились семь человек.

Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

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    Никита Абрамов
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