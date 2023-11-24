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19:48, 24 ноября 2023Мир

12 тайских заложников освободили из сектора Газа

Премьер Таиланда Сеттха Тхависин: из сектора Газа освобождены 12 заложников

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

На данный момент 12 тайских граждан, удерживаемых в секторе Газа, уже освобождены. Информацию об этом подтвердил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в соцсети X.

По его данным, об освобождении заложников отчитались департамент безопасности и министерство иностранных дел Таиланда. В скором времени людей будут ждать в посольстве. «Их имена и данные должны быть известны», — заявил Тхависин.

Уже вечером в четверг, 24 ноября, первые заложники — израильские граждане — были освобождены из плена палестинского движения ХАМАС. Люди сели в машины скорой помощи и направились к КПП Рафах для выезда из Газы. Военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» подтвердило информацию о передаче заложников Красному Кресту.

Египет решил принять израильских заложников на своей территории. Уточнялось также, что посредничество Каира привело к освобождению 13 израильтян и 12 тайских заложников.

В середине ноября ХАМАС согласилось на освобождение по меньшей мере 50 заложников. В обмен на заложников Израиль согласился на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах.

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      Варвара Кошечкина
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