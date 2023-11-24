Стало известно о разрушении объектов инфраструктуры в Запорожской области

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были разрушены объекты инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

По его словам, поступило несколько сообщений о разрушении инфраструктурных объектов. При этом он не уточнил, о каких предприятиях идет речь, а также не назвал степень разрушения.

Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в регионе был поврежден объект инфраструктуры в населенном пункте Александровка Богодуховского района.

23 ноября сообщалось о взрывах в Полтавской области. Уточнялось, что власти объявляли воздушную тревогу в регионе. Накануне в Киевской области сработали средства противовоздушной обороны.

