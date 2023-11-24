Запуск спутника «Ресурс-П» перенесли на 2024 год

В «Роскосмосе» подтвердили перенос запуска спутника ДЗЗ «Ресурс-П» на 2024 год

Запуск спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» планируют осуществить в начале 2024 года, а не в конце 2023-го. Перенос запуска подтвердил заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, передает ТАСС.

«Планируется запуск космического аппарата высокого разрешения — "Ресурс-П" №4 в начале 2024 года», — сказал Хайлов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Ранее в ноябре заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ «Роскосмоса» Валерий Заичко допустил перенос запуска «Ресурса-П». Он отметил, что аппарат уже стоит на стапелях.

В том же месяце американское издание SpaceNews писало, что в 2022 году российские спутники «Ресурс-П» №3 и «Космос-2562» провели потенциально опасные маневры.

В мае в Ракетно-космическом центре «Прогресс» сообщили о завершении сборки аппарата «Ресурс-П» №4, предназначенного для проведения высокодетальной съемки поверхности Земли.