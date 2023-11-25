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23:41, 25 ноября 2023Спорт

В FIE отказались поддержать предложение Украины отстранить Россию

Конгресс FIE не поддержал предложение Украины приостановить членство России

Фото: Yukihito Taguchi-USA TODAY Network / Reuters

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) отказался приостанавливать членство России в организации. Об этом сообщается на сайте Федерации фехтования России (ФФР).

Участники конгресса, прошедшего в египетском Шарм-эш-Шейхе, не поддержали предложение Федерации фехтования Украины (ФФУ) по отстранению ФФР, а также исключению российских спортсменов с соревнований.

FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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