В FIE отказались поддержать предложение Украины отстранить Россию

Конгресс FIE не поддержал предложение Украины приостановить членство России

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) отказался приостанавливать членство России в организации. Об этом сообщается на сайте Федерации фехтования России (ФФР).

Участники конгресса, прошедшего в египетском Шарм-эш-Шейхе, не поддержали предложение Федерации фехтования Украины (ФФУ) по отстранению ФФР, а также исключению российских спортсменов с соревнований.

FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.