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11:04, 11 мая 2023Спорт

Российских олимпийских чемпионок по фехтованию отказались допускать на турниры

FIE не допустила на турниры российских олимпийских чемпионок Позднякову, Егорян и Великую
Софья Великая

Софья Великая. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Международная федерация фехтования (FIE) отказалась допускать некоторых российских спортсменов к участию в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты», — заявил Мамедов. Организация запретила выступать на турнирах олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной. Он отметил, что также разрешение на участие в соревнованиях не получили двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов, четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников и другие перспективные спортсмены.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета.

В ответ на допуск россиян ряд европейских стран отказались проводить турниры под эгидой FIE на своей территории. Решение они объяснили невозможностью обеспечить безопасность участников.

Дарья Коршунова
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