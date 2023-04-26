Глава ФФР обвинил Международную федерацию фехтования в пропуске россиянами отбора на ОИ

Российские фехтовальщики пропустят отборочный турнир Олимпийских игр-2024. Об этом сообщил РИА Новости глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Мамедов обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в затягивании процесса допуска и, как следствие, пропуске россиянами квалификационного этапа Кубка мира в Сеуле. «Понимаете, они [FIE] из простой процедуры сделали не пойми что. И, естественно, они никуда не успели», — заявил он.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

В ответ на допуск россиян ряд европейских стран отказались проводить турниры под эгидой FIE на своей территории. Решение они объяснили невозможностью обеспечить безопасность участников.