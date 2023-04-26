Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
1:0
2-й сет
live
Лейла Фернандес
Мадрид (ж)
Варвара Грачёва
Сегодня
13:30 (Мск)
Сиюй Ван
Мадрид (ж)
Виктория Хименес-Касинцева
Сегодня
15:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Мадрид (ж)
Челси
Сегодня
21:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
13:00, 26 апреля 2023Спорт

Российские фехтовальщики пропустят отборочный турнир Олимпийских игр-2024

Глава ФФР обвинил Международную федерацию фехтования в пропуске россиянами отбора на ОИ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские фехтовальщики пропустят отборочный турнир Олимпийских игр-2024. Об этом сообщил РИА Новости глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Мамедов обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в затягивании процесса допуска и, как следствие, пропуске россиянами квалификационного этапа Кубка мира в Сеуле. «Понимаете, они [FIE] из простой процедуры сделали не пойми что. И, естественно, они никуда не успели», — заявил он.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

В ответ на допуск россиян ряд европейских стран отказались проводить турниры под эгидой FIE на своей территории. Решение они объяснили невозможностью обеспечить безопасность участников.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в госпитале Минобороны
Анонсирована встреча Путина с главой Ростовской области
Путина проинформировали об уничтожившем сотни российских домов пожаре
Задержание россиянина за подготовку теракта против Минобороны попало на видео
Постпред связал конфликт на Украине с будущим международных отношений
Стоимость гардероба российского губернатора оказалась равна 959 тысячам рублей
В России рассказали о прогрессе в принятии решения по зерновой сделке
Москвичам рассказали о погоде на длинных выходных
Вышел официальный трейлер третьего сезона «Ведьмака»
В России ответили на слова Украины о праве уничтожить все в Крыму и Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.