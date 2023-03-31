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18:06, 31 марта 2023Спорт

Четвертая страна отказалась проводить турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Франция стала четвертой страной, отказавшейся проводить турнир по фехтованию из-за россиян

Фото: Unsplash

Федерация фехтования Франции отказалась от проведения этапа Кубка мира из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Там отметили, что решение связано с невозможностью соблюсти требования Международной федерации фехтования (FIE) по обеспечению участия в турнире россиян и белорусов. Соревнования должны был пройти с 19 по 21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.

Франция стала четвертой страной, отменившей соревнования после допуска россиян и белорусов. Ранее это сделали Дания, Германия и Финляндия.

10 марта сообщалось, что FIE решила допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля 2023 года.

Алексей Гусев
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