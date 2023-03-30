В Дании отказались проводить соревнования по фехтованию из-за допуска россиян

В Датской федерации фехтования отказались проводить соревнования из-за допуска россиян

Датская федерация фехтования отказалась проводить международные соревнования из-за допуска российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы проголосовали против их участия. Проблема также в том, что наши фехтовальщики не хотят быть частью этого. Для Дании это означает, что мы рискуем проиграть турниры в будущем», — добавил председатель правления организации Ян Сильвест Йенсен.

10 марта сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) решила вновь допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Возвращение сборных на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года. После этого Германия и Финляндия в знак протеста отказались проводить соревнования с участием россиян.

2 марта 2022 года FIE временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. Причиной стала ситуация на Украине.

