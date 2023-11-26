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16:25, 26 ноября 2023Путешествия

Финляндия заявила о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

Премьер Финляндии Орпо: страна готова закрыть последний КПП на границе с РФ

Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Globallookpress.com

Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией, если продолжится неконтролируемое прибытия людей из третьих стран. Об этом заявил в интервью радио Suomi глава финского правительства Петре Орпо, передает ТАСС.

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских) портах, но не на восточной границе», — сказал политик.

Орпо также говорил, что Хельсинки не собирается вести переговоры с Москвой по ситуации на российско-финляндской границе. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в беседе с «Лентой.ру», что отказ Финляндии вести политические дискуссии с Россией по ситуации на границе — это очередная ошибка руководства страны.

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В ночь на 24 ноября власти Финляндии решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

Власти Финляндии начали поочередно перекрывать погранпереходы из-за большого наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Сомали, которые пребывали в страну через Россию. Убежище просят в основном выходцы из арабских стран.

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      Алина Гончарова
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