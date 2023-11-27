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14:16, 27 ноября 2023Экономика

Курсу доллара предрекли скачок

Аналитик Зельцер: курс доллара может подняться выше 90 рублей к началу декабря
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В скором времени курс доллара может укрепиться к российской валюте и подняться выше отметки 90 рублей. Это может быть во многом обусловлено прохождением пика налоговых платежей, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По мнению аналитика, на динамику также будут оказывать давление риски спада мировых биржевых цен на нефть. На этом фоне Зельцер предрек укрепление курса доллара до 90 рублей и «чуть выше» к началу декабря 2023 года. «Сильно выше доллар ждать не стоит: спекулянтов против рубля одернули еще в октябре, да и сама стабилизация курса, кажется, удовлетворяет многих», — пояснил Зельцер.

Кроме того, как уточнил эксперт, не позволить курсу рубля сильно ослабнуть по отношению к доллару должны действующее ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) и указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки рядом категорий отечественных экспортеров сроком на полгода. Мера затронула представителей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

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Ранее схожий прогноз по курсу доллара дал кандидат экономических наук Александр Абрамов. По его словам, к началу 2024 года курс американской валюты будет находиться в районе 90 рублей «за счет очень интенсивной работы с экспортерами».

В первой половине ноября в ЦБ также объяснили укрепление рубля увеличившимся объемом возврата денежных средств на внутренний рынок. По итогам октября в Россию поступило в общей сложности 12,5 миллиарда долларов валютной выручки экспортеров против 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда в августе.

27 ноября в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) курс доллара незначительно укрепился до отметки в 88,74 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии составил 0,14 процента. Курс евро к 14:05 по московскому времени продемонстрировал схожую динамику, достигнув уровня в 97,23 рубля (плюс 0,18 процента).

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      Анатолий Акулов
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