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10:07, 27 ноября 2023Наука и техника

Названа особенность самолетов шестого поколения

Летчик Попов: самолеты шестого поколения смогут летать в беспилотном режиме

Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Боевые самолеты шестого поколения могут получить двойную систему управления, которая позволит им летать с пилотом или в беспилотном режиме. Особенность самолетов назвал заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Это достаточно логичный переход в развитии военной авиации. Поэтому создавать какой-то ажиотаж вокруг самолетов шестого поколения не стоит. По своим боевым возможностям они вряд ли уйдут далеко от самолетов пятого поколения. Но при этом расширятся возможности их применения», — сказал он.

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Ранее в ноябре генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков сообщил, что российский истребитель шестого поколения будет отличаться от существующих самолетов улучшенными летными характеристиками и сниженной заметностью.

В том же месяце подразделение Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin показало концепцию истребителя шестого поколения с бесхвостовой аэродинамической схемой и двухмерным управлением вектором тяги.

В июле издание The Drive писало, что под истребитель шестого поколения, создаваемый в интересах Военно-воздушных сил США, сформировали летно-испытательное подразделение.

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      Даниил Иринин
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