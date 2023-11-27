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17:46, 27 ноября 2023Наука и техника

Названы задачи российских морских дронов

Историк Кнутов: морские дроны РФ помешают доставлять оружие для ВСУ кораблями

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Морские дроны, которые Минобороны России получит до конца 2023 года, смогут помешать доставкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) кораблями. Задачи безэкипажных катеров назвал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360».

«У Украины в данный момент нет кораблей, но буквально накануне ее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о том, что стране передадут небольшое количество военных кораблей для сопровождения грузов. Если действительно это так, как раз эти дроны будут к месту, чтобы лишить Зеленского возможности использовать эти суда для доставки оружия киевскому режиму в море», — сказал он.

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Также эксперт отметил, что у российского флота уже есть дроны. По его словам, в ходе военно-морского парада один боевой корабль Военно-морского флота России прошел в сопровождении морских беспилотников.

По оценке Кнутова, дальность катеров, составляющая 200 километров, «не очень большая», но ее может хватить при использовании корабля-носителя. Он подчеркнул, что аппарат может нести не только взрывчатку, но и другие грузы, выполняя задачи по снабжению.

Ранее в ноябре управляющий директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» Михаил Даниленко сообщил, что до конца 2023 года Минобороны России получит первые отечественные морские дроны. Первую опытную партию испытают в зоне специальной военной операции.

В сентябре стало известно, что KMZ ведет переговоры с Минобороны о закупке безэкипажных катеров на базе платформы «Визир».

Оружие России
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      Даниил Иринин
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