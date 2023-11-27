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21:57, 27 ноября 2023Россия

Путин подписал закон об индексации акцизов на сигареты и алкоголь

Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную и алкогольную продукцию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную и алкогольную продукцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Со следующего года ставки акцизов на табачную продукцию и табак поднимутся на три процента, в 2025-2026 годах предусмотрена их индексация. С

Закон также увеличивает ставки акцизов на отдельные виды алкогольной продукции с 1 мая 2024 года, в том числе на вина, кроме крепленых (ликерных), — до 108 рублей за литр. В 2025 году акциз на них повышается до 112 рублей за литр, в 2026 году — до 116 рублей.

На игристые вина и винные напитки акцизы с мая следующего года увеличиваются до 141 рубля за литр, в 2025 году — до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей.

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      Марина Совина
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