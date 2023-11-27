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09:28, 27 ноября 2023Забота о себе

Россиянам перечислили неочевидные симптомы тромбоза

Хирург Паршутина назвала боль в животе одним из неочевидных симптомов тромбоза

Фото: alinabuphoto / Shutterstock / Fotodom

Боль в животе и общее недомогание — неочевидные симптомы тромбоза вен внутренних органов, рассказала хирург Александра Паршутина. Эти и другие признаки угрожающего жизни заболевания она перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам хирурга, тромбоз не всегда можно обнаружить сразу. В некоторых случаях образование тромбов вызывает резкую боль, в других — проходит без характерных признаков. «Зачастую тромбоз выявляют случайно на рутинном обследовании. Причем вопреки устоявшемуся мнению он бывает не только в венах, но и в артериях», — рассказала Паршутина.

Собеседница «Ленты.ру» назвала отек, болезненность и покраснение пораженного участка классическими признаками тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Также при этом заболевании нога, в которой образовался тромб, визуально становится заметно больше другой, в ней ощущаются боль и чувство распирания, объяснила врач.

О тромбозе вен внутренних органов свидетельствуют симптомы, которые зачастую приписывают общему недомоганию, продолжила Паршутина.

О тромбозе вен внутренних органов говорят многие признаки — от болей в животе и нарушения функции почек до сердцебиения, повышенного пульса, усталости. В этом случае правильный диагноз сможет поставить только врач, исходя из совокупности симптомов и проведенного обследования

Александра Паршутинахирург
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Говоря о тромбозе артерий, Паршутина объяснила, что ему обычно предшествует формирование атеросклеротических бляшек. Кроме этого, как отметила хирург, бывают случаи, когда тромб «летит» в артерию из камер сердца, например, при аритмии или фибрилляции предсердий, при этом из-за атеросклеротических бляшек симптомов патологии фактически нет.

Однако в случае острого процесса, когда закупорка происходит в короткие сроки и перекрывается просвет значимого сосуда, могут возникать инсульты или инфаркты

Александра Паршутинахирург

Хирург заявила, что самый простой способ диагностировать предрасположенность к тромбозу — сдать кровь на коагулограмму, проверить ее свертываемость. «Тромбозы — достаточно опасное состояние, к счастью, случаются они нечасто», — заключила Паршутина.

Ранее флеболог Владислав Орлов предупредил об осложнениях варикозной болезни зимой. По его словам, из-за перепада температур на сосуды ложится дополнительная нагрузка.

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      Вера Владзиевская
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