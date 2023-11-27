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11:10, 27 ноября 2023Спорт

Российский судья обслужит матч с участием Роналду и Малкома

Россиянин Карасев обслужит матч между саудовскими «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на Al-Jazeera.

По информации источника, судья обслужит матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Встреча пройдет 1 декабря в Эр-Рияде. «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» занимают первое и второе места в турнирной таблице чемпионата страны соответственно.

В составе «Аль-Хиляля» в матчах принимают участие экс-форвард петербургского «Зенита» Малком и сенегальский нападающий Калиду Кулибали. «Аль-Наср» представляют португалец Криштиану Роналду и сенегалец Садио Мане.

Союз европейский футбольных ассоциаций не отстранял российских судей и других официальных лиц от работы. При этом с начала спецоперации рефери не обслуживали международные матчи, что объяснялось проблемами с логистикой.

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      Дарья Коршунова
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