Ситуацию вокруг СПБ Биржи объяснили

Экономист Ордов считает невозможным в настоящий момент банкротство СПБ Биржи

В настоящий момент банкротство СПБ Биржи невозможно, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил ситуацию вокруг площадки с информацией о ее банкротстве, а также рассказал о практике банкротства мировых бирж.

«Здесь развивается история после того, как они попали под санкции и дальше стало не очень понятно, как в этой ситуации вести свою основную деятельность, а второе — как, если они хотят обанкротиться, им вернуть средства тех, кто им предоставил деньги в доверительное управление на брокерских счетах. Они их проинвестировали в долговые облигации иностранных государств, компаний, которые Euroclear сейчас не дает продать и никаких транзакций сделать. Мне кажется, банкротство в настоящее время, скорее, невозможно, чем возможно, ровно потому, что не очень понятна судьба этих клиентов», — сказал экономист.

Это нонсенс абсолютнейший, потому что биржа является финансовым посредником и живет на комиссии, которые она получает за обеспечение доступа к финансовым инструментам. Она сама не игрок, она не несет на себе риски экономических катаклизмов, падения и роста фондовых рынков, поэтому эта ситуация по мировым меркам и масштабам странная как минимум Константин Ордов экономист

27 ноября в картотеке арбитражных дел появился иск СПБ Биржи о банкротстве. Имя заявителя и сумма долга не указана. Ответчиком по делу выступает юридическое лицо биржи — ПАО «СПБ биржа».

Позже площадка опровергла эту информацию. «СПБ биржа не подавала документы на банкротство. СПБ биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — говорится в заявлении.

На фоне этих новостей акции биржи обвалились почти на 35 процентов. В связи с этим СПБ Биржа 27 ноября перевела торги акциями в режим дискретного аукциона.

СПБ Биржа — крупнейшая в России площадка для торговли иностранными бумагами. После начала специальной военной операции она оставалась единственной платформой, где были возможны операции с зарубежными акциями. В ноябре 2023 биржа попала под американские санкции, из-за чего торги иностранными бумагами были приостановлены.