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08:22, 27 ноября 2023Россия

Смытую огромной волной под машину во время шторма россиянку сняли на видео

В Новороссийске девушку смыло огромной волной во время шторма под машину

В Новороссийске девушку смыло огромной волной под машину, это сняли на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как машина подъезжает к побережью Черного моря. Появляется сильная волна, которая сносит под автомобиль девушку, которая находится рядом. Видеозапись заканчивается тем, что очевидцы, находящиеся в другой машине рядом, выходят помогать девушке и спасают ее.

На Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до девяти метров. В Крыму почти полмиллиона жителей остались без света. По информации МЧС, на полуострове из-за урагана без вести пропал один человек, еще четверо пострадали.

В Севастополе жителей подтопленных домов начали эвакуировать. Там, по последним данным, из-за шторма упали 63 дерева и три рекламных щита. Также оказались повреждены кровли 20 домов, фасады трех строений и 17 транспортных средств

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      Анастасия Шейкина
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