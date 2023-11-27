Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:08, 27 ноября 2023Россия

В Севастополе начали эвакуацию жителей подтопленных из-за шторма домов

Развожаев: в Севастополе идет эвакуация жителей затопленных после урагана домов
СюжетУраган в Крыму

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Севастополе проходит эвакуация жителей, чьи дома оказались подтоплены в результате урагана. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не дает реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Спасательная служба Севастополя эвакуировала из поселка Любимовка 10 человек, из них 2 детей (3 и 9 лет)», — написал губернатор.

Помимо Любимовки, спасатели эвакуировали жителей Качинского шоссе и жителей военного городка рядом с Херсонесским маяком. По словам Развожаева, одну часть эвакуированных из-зоны подтоплений жителей разместят в пансионате «Лазурь» или в пункте временного размещения, другая отправится к родственникам.

Крым накрыл сильнейший шторм. Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, на полуострове объявлен выходным днем. Аналогичные меры из-за урагана приняли и в Севастополе. Почти полмиллиона жителей в Крыму остались без света, порывы ветра там местами достигали до 40 метров в секунду, высота волн — восьми метров.

По официальным сообщениям пока известно о трех пострадавших в результате удара стихии. Люди получили травмы в Севастополе, их госпитализировали. Есть данные, согласно которым мужчина пропал без вести во время шторма в Крыму. Предварительно, 50-летний россиянин отправился посмотреть на волны в районе рынка «Русич» в поселке Морское и исчез. Его родственники обратились к спасателям.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о жутких находках на пляжах

      Смоленский губернатор прокомментировал попытку атаки беспилотника ВСУ на регион

      В Чехии рассказали о компенсациях Украине из-за нехватки военной помощи

      Цены на один вид топлива в России взлетели

      Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях по одной причине

      Стало известно о семи пострадавших во время шторма в Крыму

      59-летняя модель снялась в купальнике для журнала

      Россиянка раскрыла самый выгодный способ расплачиваться в Египте

      Военный эксперт оценил роль танков в украинском конфликте

      Мужчина пропал без вести во время сильного шторма в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости