В Севастополе начали эвакуацию жителей подтопленных из-за шторма домов

Развожаев: в Севастополе идет эвакуация жителей затопленных после урагана домов

В Севастополе проходит эвакуация жителей, чьи дома оказались подтоплены в результате урагана. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не дает реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Спасательная служба Севастополя эвакуировала из поселка Любимовка 10 человек, из них 2 детей (3 и 9 лет)», — написал губернатор.

Помимо Любимовки, спасатели эвакуировали жителей Качинского шоссе и жителей военного городка рядом с Херсонесским маяком. По словам Развожаева, одну часть эвакуированных из-зоны подтоплений жителей разместят в пансионате «Лазурь» или в пункте временного размещения, другая отправится к родственникам.

Крым накрыл сильнейший шторм. Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, на полуострове объявлен выходным днем. Аналогичные меры из-за урагана приняли и в Севастополе. Почти полмиллиона жителей в Крыму остались без света, порывы ветра там местами достигали до 40 метров в секунду, высота волн — восьми метров.

По официальным сообщениям пока известно о трех пострадавших в результате удара стихии. Люди получили травмы в Севастополе, их госпитализировали. Есть данные, согласно которым мужчина пропал без вести во время шторма в Крыму. Предварительно, 50-летний россиянин отправился посмотреть на волны в районе рынка «Русич» в поселке Морское и исчез. Его родственники обратились к спасателям.