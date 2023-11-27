Названы задачи российских морских дронов

Полковник Матвийчук: отечественные морские дроны смогут помочь флоту

Морские дроны отечественного производства смогут облегчить задачи флота и будут выполнять особые задания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, как беспилотники смогут использовать в условиях специальной военной операции (СВО).

«Я бы не сказал, что Россия никогда не применяла морские дроны. Они у нас были, выполняли определенные задачи поиска, разведки, выхода на какие-то определенные цели, просто мы их не применяли массово, а журналисты о них мало писали», — отметил он.

По словам специалиста, в скором времени морских дронов станет больше, и их будут использовать для особых целей.

«Сейчас они встанут на поток в ответ на те террористические действия, которые предпринимает Киев. Я думаю, они будут очень влиять на тот проход, который сейчас строит параллельно Украина, я имею в виду тот зерновой коридор, который она хочет построить вне зоны действия российского флота. Нам не надо будет посылать какие-то тяжелые корабли, там будут действовать легкие беспилотные дроны, но при необходимости они будут демонстрировать силу в виде каких-то отвлеченных взрывов, могут быть какие-то даже целенаправленные взрывы», — сказал военный эксперт.

Анатолий Матвийчук добавил, что сами по себе морские дроны не смогут переломить ситуацию на фронте, однако они станут дополнением к тем силам, которые уже имеются у российских военных.

До конца 2023 года Минобороны России получит первые отечественные морские дроны. Об этом сообщил управляющий директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) Михаил Даниленко. По его словам, в скором времени первые десять беспилотников отправят в зону украинского конфликта.