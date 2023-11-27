В России рассказали об интересе иностранцев к Играм дружбы

Глава ФФР Ильгар Мамедов рассказал об интересе иностранцев к Играм дружбы-2024

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал об интересе иностранцев к Играм дружбы-2024. Его слова приводит РИА Новости.

«В ходе работы конгресса [Международной федерации фехтования] мы приглашали наших зарубежных коллег на Игры БРИКС и Игры дружбы, которые пройдут в России. И они с большим удовольствием отнеслись к этим соревнованиям», — заявил он. Глава ФФР отметил, что пригласить на турнир всех не получится, поэтому, вероятно, будет введена система отбора.

17 ноября во Всемирном антидопинговом агентстве сообщили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства.

15 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам игнорировать Игры дружбы в России. Отмечалось, что участие в соревнованиях противоречит введенным санкциям в отношении российского спорта.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.