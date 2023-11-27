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14:54, 27 ноября 2023Силовые структуры

Защита осужденной за вымогательство журналистки Баязитовой обжалует приговор

Адвокат приговоренной к пяти годам журналистки Баязитовой оспорит решение суда

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Защита журналистки Александры Баязитовой, осужденной за вымогательство 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка, намерена обжаловать приговор суда. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, адвокат журналистки планирует подать апелляцию на вынесенное судьей решение, по которому обвиняемая получила пять лет колонии.

Ранее прокурор запрашивал для Баязитовой 14 лет лишения свободы, а сама она уверяла, что не понимает суть предъявленных ей обвинений.

О задержании журналистки стало известно 10 августа 2022 года. С учетом проведенного в СИЗО времени она сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении и выйти на свободу уже через полгода.

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