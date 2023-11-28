Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму после урагана

Глава Крыма Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений после урагана

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о масштабах разрушений на полуострове после мощного урагана, который обрушился на регион. Об этом Аксенов сообщил в Telegram-канале.

По его словам, глава государства поручил федеральному правительству выделить средства на восстановление разрушенной и поврежденной инфраструктуры.

Как отчитался Аксенов, на полуострове идут работы по восстановлению энерго- и водоснабжения. Они идут круглосуточно, все необходимые бригады сформированы. «На утро сегодняшнего дня остаются без электроэнергии 93 тысячи человек, восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточенных. В 245 селах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью», — отчитался глава Крыма.

В 10 муниципалитетах полуострова действует режим ЧС, еще в трех образованиях введен режим угрозы ЧС. Такие меры власти приняли после разрушительного урагана, который пронесся по югу России и особенно сильно ударил по Крыму и Севастополю. Там волны достигали девяти метров, порывы ветра — до 40 метров в секунду. Власти Крыма, описывая последствия непогоды, заявляли о небывалом масштабе разрушений после урагана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путину доложили о непогоде на юге России, он заслушал доклады об оперативной обстановке. Глава государства готов поехать в пострадавшие от непогоды регионы, но пока этого не требуется, добавил Песков.