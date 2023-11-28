Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 28 ноября 2023Россия

Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму после урагана

Глава Крыма Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений после урагана
СюжетУраган в Крыму

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о масштабах разрушений на полуострове после мощного урагана, который обрушился на регион. Об этом Аксенов сообщил в Telegram-канале.

По его словам, глава государства поручил федеральному правительству выделить средства на восстановление разрушенной и поврежденной инфраструктуры.

Как отчитался Аксенов, на полуострове идут работы по восстановлению энерго- и водоснабжения. Они идут круглосуточно, все необходимые бригады сформированы. «На утро сегодняшнего дня остаются без электроэнергии 93 тысячи человек, восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточенных. В 245 селах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью», — отчитался глава Крыма.

В 10 муниципалитетах полуострова действует режим ЧС, еще в трех образованиях введен режим угрозы ЧС. Такие меры власти приняли после разрушительного урагана, который пронесся по югу России и особенно сильно ударил по Крыму и Севастополю. Там волны достигали девяти метров, порывы ветра — до 40 метров в секунду. Власти Крыма, описывая последствия непогоды, заявляли о небывалом масштабе разрушений после урагана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путину доложили о непогоде на юге России, он заслушал доклады об оперативной обстановке. Глава государства готов поехать в пострадавшие от непогоды регионы, но пока этого не требуется, добавил Песков.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Боль в правом боку оказалась симптомом серьезных болезней

      Названы четыре главных повышающих риск развития рака фактора

      Россиянам раскрыли самые популярные пластические операции на лице

      В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

      Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

      Российский хоккеист оценил информацию о дискомфорте из-за жизни НХЛ

      Стало известно об отравлении жены главы ГУР Украины Буданова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости