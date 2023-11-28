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22:51, 28 ноября 2023Мир

Литва отказалась закрывать КПП на границе с Россией

Литва отказалась закрывать все КПП на границе с Россией вслед за Финляндией

Фото: REUTERS / Ints Kalnins

Литва не видит необходимости вслед за Финляндией закрывать все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Ситуация с миграцией на данный момент спокойная, если будут изменения, то Вильнюс на них отреагирует, сказано в пресс-релизе министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно. У нас четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать», — говорится в документе.

Министр также отметила, что Литва «поддерживает Финляндию», которая приняла решение закрыть все погранпункты на границе с Россией.

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. КПП будут закрыты с 30 ноября до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Однако прошения о предоставлении убежища все еще можно будет подать в портах и аэропортах.

При этом в МИД России назвали нерациональным решение финских властей закрыть КПП на границе с РФ.

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      Марина Совина
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