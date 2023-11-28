Выпустившие в односельчанина 36 пуль экс-росгвардейцы избежали наказания

В Дагестане экс-росгвардейцы избежали наказания за убийство односельчанина

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор бывшим сотрудникам Росгвардии братьям Сулейману и Салману Курбановым, выпустившим две обоймы из табельных пистолетов в бывшего главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова прямо в кабинете отдела полиции в феврале 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-росгвардейцев признали виновными в совершении непредумышленного преступления в состоянии аффекта и назначили им незначительные сроки — Сулейману один год и четыре месяца лишения свободы, его брату Салману — полтора года заключения, но они избежали наказания. Они освобождены в связи с истечением срока давности.

Из материалов дела следует, что между братьями Курбановыми и односельчанином Каплановым был длительный конфликт, который начался в 2008 году с избиения отца росгвардейцев. Позже это противостояние обострилось из-за земельного участка, принадлежащего братьям, в центре села Новострой, но на него стал претендовать знакомый Капланова. Курбановым поступали угрозы, и они написали заявление в полицию. Туда же 6 февраля 2021 года был вызван Капланов, в итоге встреча с братьями закончилась для него летально — Курбановы выпустили в него 36 патронов из табельных пистолетов Ярыгина. Обоих арестовали.

В ходе следствия было установлено, что они находились под воздействием эмоциональной вспышки, вызванной длящимся стрессом на почве сложившихся личных неприязненных отношений. Эксперты НИИ психиатрии и наркологии имени Сербского подтвердили, что в момент преступления братья находились в состоянии аффекта.