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15:45, 28 ноября 2023Экономика

От российских компаний потребуют платить за непоставленный газ

Госдума одобрила введение правила «бери или плати» для внутреннего рынка газа

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который закрепляет принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям, сообщает «Прайм».

Согласно указанному условию, покупатель обязан оплачивать минимальные объемы топлива, даже если он их не выкачал. Категории компаний, которых коснется возможное требование платить за непоставленный газ, согласно одобренным нововведениям определит российское правительство.

По словам главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, введение механизма «бери или плати» связано с реализацией инвестиционных газохимических проектов там, где «есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура, или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные».

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Принцип «бери или плати» (take-or-pay) «Газпром» отменил на внутренних рынках в 2013 году. Компания использовала его в международных поставках, в том числе на Украину, но, уступив в Стокгольмском арбитраже, вынуждена была выплатить 2,9 миллиарда долларов, а также подписать новый транзитный контракт по принципу «качай или плати» с гарантированным объемом поставок 109 миллионов кубометров в сутки.

Ранее в Думе призвали компенсировать снижение доходов «Газпрома» от поставок газа на зарубежном направлении за счет пересмотра тарифов внутри страны для всех потребителей кроме населения и ЖКХ. Поставки российского газа на внутренний и внешний рынки сократились в первой половине 2023 года на 26,5 процента, составив 166 миллиардов кубометров против 225,7 миллиарда годом ранее, следует из данных «Газпрома».

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      Дмитрий Воронин
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