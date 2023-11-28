Полина Гагарина вышла в свет в прозрачном платье

Российская певица Полина Гагарина вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) дизайнера Яны Расковаловой.

36-летняя исполнительница посетила мероприятие в прозрачном серебристом платье длины миди с длинным вырезом вдоль бедра. При этом сквозь упомянутое изделие были видны ноги и область декольте певицы. Кроме того, платье было украшено бахромой.

Среди прочего, звезде сделали укладку в виде завитых в локоны и собранных в низкий хвост волос, а также макияж в нейтральных оттенках. В качестве обуви она выбрала босоножки в тон наряду.

Ранее в ноябре Полина Гагарина показала фигуру в бикини. Исполнительница снялась на пляже в полный рост, делая широкий шаг с высоко поднятой головой.