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23:22, 28 ноября 2023Россия

Разработчик «Новичка» высказался об отравлении жены Буданова

Разработчик «Новичка» Ринк: серьезной угрозы жизни Будановой от отравления нет

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Серьезной угрозы жизни жены главы ГУР Минобороны Украины Марианне Будановой после отравления нет, но инцидент может стать поводом для провокаций в сторону России. Об этом в беседе с РИА Новости сказал доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.

По словам ученого, все виды сорбентов, которые сейчас существуют, способны извлечь из организма большую часть тяжелого металла. Однако, если он уже осел в костях с накоплением, то вынуть его оттуда весьма проблематично. «Я полагаю, что на Украине достаточно квалифицированных людей, чтобы это провести, и ничего там не будет, а вот информационной вони, я думаю, в нашу сторону будет достаточно», — заявил Ринк.

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Доктор наук отметил, что мышьяк и ртуть могут накапливаться в организме в случае их приема малыми дозами и приводить к серьезным последствиям. Эти элементы хорошо накапливают грибы и морская рыба. «Надо изучать, где они там вместе обедают или что за банкеты были с отравленной алкогольной продукцией или закуской. У нас слишком мало фактов, чтобы более подробно сказать», — добавил он.

Ранее экс-глава украинской разведки Валерий Кондратюк заявил, что жену действующего начальника ГУР отравили мышьяком и ртутью.

28 ноября издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке сообщило об отравлении Марианны Будановой. На Украине было начато расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки. Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления и назвал главной гипотезу о причастности России к отравлению жены Буданова. Сам Буданов заявил, что у его супруги после отравления все хорошо.

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      Марина Совина
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