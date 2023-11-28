Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Балтика
Сегодня
18:15 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шахтёр
Сегодня
20:45 (Мск)
Антверпен
Лига чемпионов|Группа H. 5-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|Группа H. 5-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
РБ Лейпциг
Лига чемпионов|Группа G. 5-й тур
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Группа F. 5-й тур
11:08, 28 ноября 2023Спорт

Российский хоккеист оценил информацию о дискомфорте из-за жизни НХЛ

Российский игрок клуба НХЛ «Коламбус» Воронков заявил, что хочет остаться в США

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков ответил на информацию о том, что он недоволен жизнью в США. Об этом сообщается на сайте команды.

Хоккеист заявил, что чувствует большую разницу между жизнью в России и США, однако хочет остаться в Штатах и начал искать квартиру. «Ребята меня поддерживают. Испытываю положительные эмоции, когда прихожу в раздевалку на игру», — подчеркнул он.

24 ноября сообщалось, что Воронков остался недоволен жизнью в США. По информации «Бизнес Online», 23-летний хоккеист испытывает дискомфорт из-за быта в стране.

Воронков подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс» в мае 2023 года. Он был выбран командой на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 114-м номером, однако не провел за клуб ни одного матча и вернулся в «Ак Барс».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

      МИД России обвинил Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Боль в правом боку оказалась симптомом серьезных болезней

      Названы четыре главных повышающих риск развития рака фактора

      Россиянам раскрыли самые популярные пластические операции на лице

      В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

      Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

      Российский хоккеист оценил информацию о дискомфорте из-за жизни НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости