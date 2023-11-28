Российский хоккеист оценил информацию о дискомфорте из-за жизни НХЛ

Российский игрок клуба НХЛ «Коламбус» Воронков заявил, что хочет остаться в США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков ответил на информацию о том, что он недоволен жизнью в США. Об этом сообщается на сайте команды.

Хоккеист заявил, что чувствует большую разницу между жизнью в России и США, однако хочет остаться в Штатах и начал искать квартиру. «Ребята меня поддерживают. Испытываю положительные эмоции, когда прихожу в раздевалку на игру», — подчеркнул он.

24 ноября сообщалось, что Воронков остался недоволен жизнью в США. По информации «Бизнес Online», 23-летний хоккеист испытывает дискомфорт из-за быта в стране.

Воронков подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс» в мае 2023 года. Он был выбран командой на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 114-м номером, однако не провел за клуб ни одного матча и вернулся в «Ак Барс».

