В финском городе задумались о сносе дипломатического здания России

Yle: мэрия Турку захотела снести здание бывшего генконсульства России

Мэрия финского Турку решила выкупить здание бывшего генерального консульства России в городе. Об этом говорится в сообщении телерадиоканала Yle.

Городские власти договорились о сделке с действующим владельцем, госкомпанией Senaatti-kiinteistot. Ее стоимость составит 1,6 миллиона евро.

Площадь земельного участка, на котором расположено здание, составляет 3,5 тысячи квадратных метров, площадь самого здания — 2 тысячи «квадратов». Оно было возведено в 1974 году.

В дальнейшем городской совет Турку планирует снести здание, отмечается в сообщении. На его месте они намереваются построить новое — вероятно, это будет детский сад.

Ранее власти Финляндии отозвали согласие на работу генконсульства России в Турку. По словам президента страны Саули Ниинисте, такая мера стала ответом на закрытие генконсульства Финляндии в Петербурге и высылку финских дипломатов.

В сентябре стало известно, что Финляндия рассматривает вариант продажи здания российского генконсульства. Средства, полученные от продажи, будут направлены на госнужды, заявили в Senaatti-kiinteistot.