Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:49, 28 ноября 2023Среда обитания

В финском городе задумались о сносе дипломатического здания России

Yle: мэрия Турку захотела снести здание бывшего генконсульства России

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Мэрия финского Турку решила выкупить здание бывшего генерального консульства России в городе. Об этом говорится в сообщении телерадиоканала Yle.

Городские власти договорились о сделке с действующим владельцем, госкомпанией Senaatti-kiinteistot. Ее стоимость составит 1,6 миллиона евро.

Площадь земельного участка, на котором расположено здание, составляет 3,5 тысячи квадратных метров, площадь самого здания — 2 тысячи «квадратов». Оно было возведено в 1974 году.

В дальнейшем городской совет Турку планирует снести здание, отмечается в сообщении. На его месте они намереваются построить новое — вероятно, это будет детский сад.

Ранее власти Финляндии отозвали согласие на работу генконсульства России в Турку. По словам президента страны Саули Ниинисте, такая мера стала ответом на закрытие генконсульства Финляндии в Петербурге и высылку финских дипломатов.

В сентябре стало известно, что Финляндия рассматривает вариант продажи здания российского генконсульства. Средства, полученные от продажи, будут направлены на госнужды, заявили в Senaatti-kiinteistot.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Ушедшего в отпуск российского полицейского нашли замерзшим в лесу

      В Армении допустили скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Успех iPhone 15 относительно других смартфонов Apple оценили

      В Европе предложили снять санкции с одного вида российских товаров

      Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

      Движение машин по Крымскому мосту возобновили

      67-летний отец Ивана Урганта женился

      Гинеколог посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости