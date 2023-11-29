Двухлетнее отстранение Винер от международных турниров оставили в силе

Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики оставил в силе отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер. Об этом сообщается на сайте организации.

Винер не сможет работать на международных турнирах в течение двух лет — с 6 марта 2023-го по 5 марта 2025-го. Тренер имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения уведомления о решении.

Также Винер обязали выплатить пять тысяч швейцарских франков за расходы по апелляции, которую специалист подала 27 марта.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где тренер критически высказалась о судействе соревнований. Кроме того, Винер отстранили на фоне того, как она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на Играх в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.